Arıklı’dan Zaroğlu’na: “Kalırsa seviniriz, giderse de kimsenin arkasından yas tutmayız”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı,Erhan Arıklı, Havadis Web TV’de yayınlanan bir programa canlı bağlantı ile katılarak, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun 'toplu' bir şekilde istifa ederek, yeni bir parti kuracakları yönündeki iddialara yanıt verdi.

Arıklı, herhangi bir istifa dilekçesinin henüz gelmediğini ifade ederek, “Bertan Zaroğlu’nun partiden istifa etmesine üzülürüz. Kendisinin ve arkadaşlarının istifasını istemeyiz. Ancak giderse arkasından da yas tutmayız…” şeklinde konuştu.