Arıklı'dan Zaroğlu'na Mahkemede görüşeceğiz!

Bertan Zaroğlu mahkemede görüşeceğiz... Ayrıca borcun kapandığına dair belgeyi sunarsa sevinirim. dedi.

YDP'de tartışma büyüyor. Zaroğlu ile Arıklı'dan karşılıklı suçlamalar geliyor.

Son olarak taraflar konuyu mahkemeye taşıyacaklarını da açıkladılar.

Arıklı, “Mahkemeye vereceğim vermesine de, ben bu arkadaşın yüz binlerce liralık borcuna kefil olmuştum. Bana tazminat öderken o banka borcunu ödemezse ben ne yaparım. Yeni bir Eşref Vaiz vakası yaşanmasın da...” şeklinde paylaşım yapması üzerine Zaroğlu, gönderiye yanıt verdi.

ZAROĞLU: "BORCUN TAMAMINI ÖDEDİM..."

Zaroğlu, “Gerçekten gözlerime inanamıyorum! Bu iğrenç tarzı milletin takdirine bırakıyorum…” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

‘Yüzbinlerce liralık borcuna kefil olmuştum’ diye yazdığınız şey araç aldığımda bana kefil olmuşsunuz ve ben bu aracın borcunun tamamını ödedim…

Bir insanda gerçekten ar olması lazım böyle bir şeyi yazmak için!

Mahkemede sizinle ilgili ortaya koyacağım belgeleri, getireceğim şahitleri, ses kayıtlarını bildiğiniz için mahkemeye vermekten kaçıyorsunuz! Softa şaşırtması yapmaya kalktınız ancak bunda da çuvalladınız! Gönül rahatlığı ile mahkemeye verebilirsiniz rahat olun… Bu ülke sizin nasıl bir karakter olduğunuzu görecek”

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