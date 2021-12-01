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Arıklı'dan Zaroğlu'na "UTANMADAN KONUŞUYOR"

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"Utanmadan Konuşmaya devam ediyor..."
Arıklı'dan Zaroğlu'na "UTANMADAN KONUŞUYOR"

İŞTE AÇIKLAMA;

Utanmadan Konuşmaya devam ediyor...

Bu arkadaş UBP nin kendisini nasıl kullandığını anlamadı. Onların oyununa gelip, büyük iddialarla Genel Başkanlığa aday oldu. Aday olurken, "Arıklının kazanması Namümkün" dedi. Bu yüzden adı Namümkün Bertan" a çıktı.

Kurultayı kaybetti. UBP lilerin gazı ile YDP den ayrılıp Parti kurdu.

Aklınca binlerce üye ile partiyi bölecekti. O ayrılırken YDP nin üye sayısı 8620 idi. Partiden topu topu 200 kişi ancak istifa ettirebildi. O gittikten sonra YDP patlama yaptı. YSK da ki üye sayısı 11.000 e ulaştı.

Çok iddialıydı; "Baraj korkumuz yok. Sürpriz adaylarımız var" dedi. "UBP ye geçeceğimi söyleyenler ahlaksızdır. Bana iftira atıyorlar" dedi. Yetmedi "Siyasette ilke önemli" dedi.

Sonunda bütün dediklerini yedi yuttu. Birlikte hareket ettiği arkadaşlarını 6 numaralı sıraya sattı. Şimdi bana "Sana ekmek yok Erhan Efendi" diyor.

Ne demeli bilmem ki...

 

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