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Arıklı:“Devletin hiçbir dairesi orada şube açmadı”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı Meclis’te yaptığı konuşmada Lefke’nin gerçek bir ilçe olmadığını söyledi.
Arıklı:“Devletin hiçbir dairesi orada şube açmadı”

Sadece bazı tabelaların değiştiğini dile getiren Arıklı, elektrik kurumunun tabelasının ilçe olarak değiştiğini söyledi.

Onun dışında Lefke’nin ilçe ilan edilmesinden sonra Lefke’ye en küçük bir katkı olmadığına dikkat çeken Arıklı, “Devletin hiçbir dairesi orada şube açmadı” dedi.

Zaman içerisinde Lefke’nin birtakım kayıplarının da olduğunu ifade eden Arıklı, “İnsanlar mahkeme için Güzelyurt’a gitmeye devam ediyor” diye konuştu.

En büyük zorluklarından bir tanesinin de yolun hala tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını söyleyen Arıklı, “Gerçekten üzüntü verici bir durum” dedi.

Sadece Lefke’nin değil ülkenin de en büyük sorunu olan CMC atıklarının da bölgeye zarar vermeye devam ettiğini kaydeden Arıklı, “CMC döneminde elektrik üretiyordu bütün Lefke bölgesine. O elektrik santralini bile kablolarını keserek kısalttık. Nasıl büyük bir ihanet yaptığımızı bir kez daha anladım” diye konuştu.

“CMC oradan giderken 12 milyon tonluk atık bıraktı” diyen Arıklı, 12 milyon tonluk atığın yıllardır ülkenin ve bölge halkının başına bela olduğunu sözlerine ekledi.

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