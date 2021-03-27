Arıklı:Elektrik Zammı Vatandaşa Yansıtılmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşa elektrik zammının yansıtılmayacağını duyurdu.
Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:
ELEKTİRİK ZAMMI VATANDAŞA YANSITILMAYACAK...
KIB-TEK Yönetim Kurulunun almış olduğu zam kararı vatandaşa yansıtılmayacak.
Önümüzdeki hafta içerisinde KIB-TEK, Maliye Bakanlığı ve Bakanlığımız teknik elemanları bir araya gelerek, maliyetler tekrar hesaplanacak ve yapılacak olan zammın tüketiciye yansıtılmadan hangi formülle tölere edileceği kararlaştırılacak...
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