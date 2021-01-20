Arıklı:Fuat Oktay her an KKTC’ye gelebilir

Arıklı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bu kriz ortadan kalktıktan sonra gecikmeli de olsa bu bir kaç gün içerisinde buraya gelecek” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de 14.Saat programına katılarak,Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın her an KKTC’ye gelebileceğini söyledi.

Arıklı, “Geçen hafta gelecekti ama Meclis Başkanı seçimi dolayısıyla kaos yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı haklı olarak kaosun içine girmek istemedi” diyerek, çünkü yine spekülasyonların yapılacağını ifade etti.

Arıklı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı bu kriz ortadan kalktıktan sonra gecikmeli de olsa bu bir kaç gün içerisinde buraya gelecek” dedi.