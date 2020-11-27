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Arıklı:Herhangi bir hükümet modeliyle ülkedeki boşluğu ortadan kaldırmak gereklidir

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Arıklı:Herhangi bir hükümet modeliyle ülkedeki boşluğu ortadan kaldırmak gereklidir
Arıklı:Herhangi bir hükümet modeliyle ülkedeki boşluğu ortadan kaldırmak gereklidir

CTP’nin daveti üzerine beş parti başkanı Lefkoşa'daki Valide Hanım Konağı'ndaki yemekte bir araya geldi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Keşke aramıza Ersan Saner de olsaydı. Ülke sorunlarını ve içinde yaşadığımız sıkıntılardan çıkış yolunu bir konsensusla aşma yollarını arasaydık. YDP olarak tüm siyasi partilerin içinde olacağı milli mutabakat hükümetini önermiştik. O da olamıyorsa herhangi bir hükümet modeliyle ülkedeki boşluğu ortadan kaldırmak gereklidir.

"EN GEÇ MAYIS AYINA KADAR ERKEN SEÇİM OLMALI"

Bu yemekte ne tür bir formül düşündüğünü Erhürman’dan öğrenmiş olacağız. Umarım yarına kadar bir hükümet seçeneği ortaya çıkar. Hükümet için bize ihtiyaçlarını olacağını sanmıyorum. 4’lü koalisyon yüksek ihtimalle kurulur. Bir sıkıntı olmaz. Önemli olan bir erken seçim tarihi verilmesidir, biz gerekli desteği veririz. En geç Mayıs ayına kadar erken seçim yapılmalıdır.

Cemal Özyiğit bizle hükümete girmek istemeyebilir. Saygı duyuyoruz. Biz de istemeyebiliriz. Kıbrıs konusu dahil birçok noktada farklı düşünüyoruz. İki partinin bir araya gelmesi zor. Son derece anlayışla karşılıyorum.”

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