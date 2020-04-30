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Arıklı:“Hükümet bir defaya mahsus varlık vergisi almalı”

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin ekonomik tedbir diye gündeme getirdiği şeylerin basit mali düzenlemeler olduğunu savundu.
Arıklı:“Hükümet bir defaya mahsus varlık vergisi almalı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin ekonomik tedbir diye gündeme getirdiği şeylerin basit mali düzenlemeler olduğunu savundu.
Arıklı yazılı açıklamasında, “ İçinde yaşadığımız ve önümüzdeki 3 yılı etkileyecek şiddetli ekonomik krizin, hükümet tarafından tam bir seyirci gibi takip edilmesi asla kabul edilemez. Çünkü zamanında alınmayan tedbirlerin bedeli daha ağır olur.” İfadelerini kullandı.
YDP olarak daha önce hükümete bir takım önerilerde bulunduklarını ve bu öneriler içinde “bedelli askerlik” dışındakilerin gündeme alınmadığını kaydeden Arıklı, oysa bu dönemin  sosyal devlet anlayışını zedelememeden devleti güçlendirme,  adalet ve eşitlik ilkeleri tahtında icraatlar yapma zamanı olduğunu kaydetti.
Arıklı öncelikli yapılması gerekenleri de maddeler halinde şöyle sıraladı:

“1. Belli bir geliri ve serveti olanlardan bir defaya mahsus “Varlık Vergisi” alınması. Toplanacak para ve mevcut kaynakların sonuç odaklı maksimum yarar ve şeffaflık esasına uygun olarak kullanılması,
2. Devletin kaynaklarının disiplin altına alınması için havuz oluşturulması, harcamaların bu havuzdan yapılması ve bu suretle gereksiz yüksek faizle borçlanmanın önlenmesi,
3.Fonların tamamının bu havuza aktarılması,
4. Yıllık asgari geçim bedelinin en az 3 katı üzerinde gayrimenkul geliri elde edenlerden bir defaya mahsus gelir vergisinin 2 kata çıkarılması,
5. Devlete ait kiralık gayrimenkullerin kira bedellerinin en ez 2 yıl süre 2 veya 3 kata çıkarılması,
6. Uzun vadeli tahsisli arazilerin satışa çıkarılması,
7.Yeni tahsisli arazilerinin açık artırmayla gerçek yatırımcıya verilmesi,
8. Aylık günlük haftalık kiraya verilen ve hiç bir şekilde sisteme dahil olmamış, villa vb kiralıklardan bu yıl için bir önceki kullanılan süre dikkate alınarak vergi alınması. Ayrıca bir defaya mahsus 1600 CC üzerindeki araçlar ve 120 m2 üzerinde lüks konutlardan bu yıl için ek vergi alınması. “

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