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Arıklı:Hükümeti kurabilecek olan şahsa görevi vermesini rica ettik

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanına partinin görşlerini açıkladıklarını ve bir an önce ülkede yaşanan hükümet boşluğunun ortadan kaldırılabilmesi gerektiğini ve hükümeti kurabilecek olan şahsa görevi vermesini rica ettiklerini söyledi.
Arıklı:Hükümeti kurabilecek olan şahsa görevi vermesini rica ettik

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanına partinin görşlerini açıkladıklarını ve bir an önce ülkede yaşanan hükümet boşluğunun ortadan kaldırılabilmesi gerektiğini ve hükümeti kurabilecek olan şahsa görevi vermesini rica ettiklerini söyledi.

Hükümeti kurabilecek olan kişinin aynı zamanda ülkeyi seçime götürecek atmosferi de sağlamak durumunda olduğunu kaydeden Arıklı, seçim yasasının mutlak süretle konsesus ile geçeceğini de kaydetti.

Muhalefetin desteğini de alacak bir hükümet kurulması gerektiğini kaydeden Arıklı, milli mutabakat benzeri bir hükümet olması gerektiğini ifade etti.

Muhalefetin görüşlerini alan muhalefetle işbirliği içerisinde hareket edebilecek hükümet kurulması  gerektiğini kaydeden Arıklı, YDP’nin hassasiyetlerinin göz önüne bulundurulması halinde kurulacak olan hükümete her türlü desteği verebileceklerini ve kendileri için önemli olanın erken seçim tarihi olduğunu söyledi. 

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