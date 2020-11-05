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Arıklı:Hüseyin Özgürgün aday olacak!

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Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün adaya gelerek UBP'de aday olacağını kendisine söylediğini iddia etti
Arıklı:Hüseyin Özgürgün aday olacak!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün adaya gelerek UBP'de aday olacağını kendisine söylediğini iddia etti "45 gün içinde yapılacak UBP kurultayında aday olma yolu açıldı" dedi.

BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın hazırladığı programa katılan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Özgürgün ile telefonda konuştuğunu, Özgürgün'ün kendisine UBP'de aday olmak istediğini söylediğini savundu.

 

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