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Arıklı:İlk iş olarak Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullandıracağım

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Arıklı:İlk iş olarak Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullandıracağım
Arıklı:İlk iş olarak Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullandıracağım

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Alsancak Belediye Salonu’nda düzenlediği toplantıda seçim manifestosunu açıkladı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan toplantı, Erhan Arıklı’nın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Ardından kürsüye çağrılan Arıklı, salonu dolduran partililere hitap etti.

Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk halkının 26 Nisan’da ya 50 yıl boyunca bir sonuca varılmayan federasyon sempatizanlarını ya da Kıbrıs’ta 2 Devleti savunarak federasyon fikrini elinin tersiyle bir kenara itenleri seçeceğini söyledi.
Konuşmasında genel olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştiren Arıklı, Akıncı’nın, “Benim linç kültürüne sahip insanların oylarına ihtiyacım yok” diyerek YDP’lileri işaret ettiğini belirterek, “Akıncı 26 Nisan’da bu insanların neler yapabileceğini görecek” dedi.

Halkın 26 Nisan seçiminde toplum lideri veya müzakereci değil Cumhurbaşkanı seçeceğini ifade eden Arıklı, kendisinin seçilmesi halinde ilk iş olarak Kıbrıs Türk halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlamak ve KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacağını söyledi.

Arıklı konuşmasında, “Seçim sizin, 26 Nisan’da Rumlara teslim olanları seçmek mi istiyorsunuz yoksa KKTC’yi tanıtmak isteyenlere destek vermek mi” diye sordu.

Mustafa Akıncı’nın bir AB ve ABD projesi olduğunu, Türkiye’nin garantörlüğünü sonlandırmayı öngören Gutteres belgesini imzalamaya hazır olduğunu dile getirerek, “Sn. Akıncı, bu yetkiyi sana kim verdi de niyet ediyorsun, Türkiye’nin ve Meclisin onayını aldın mı?” diye sordu.

Konuşmasında diğer Cumhurbaşkanı adaylarına da yüklenen Arıklı, Tufan Erhürman’ın da federasyon görüşme niyeti olduğunu belirtti ve “Aslı varken müsveddesine ne gerek var” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar ve Kudret Özersay’ı ise sessiz ve gizli tehlike olarak niteleyen Arıklı, Özersay’ın uzun yıllar yürüttüğü müzakerecilik görevinde masaya bir kez dahi 1975’den sonra adaya gelen Türklerin niye Güneye geçemediği konusunu getirmeyerek halkı bölme hevesi güttüğünü, Tatar’ın ise açıklamalarında “Biz federasyon dahil her şeyi görüşürüz” diyerek federasyoncu olduğunu ispatladığını iddia etti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı’nın mutlaka manifestosunu gözden geçirmesi gerektiğini savunan Arıklı, Özersay’ın da güvenilmez imajını düzeltebilmesi için zigzaglardan vazgeçmesi gerektiğini ileri sürdü.
Erhan Arıklı, kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacağı ilk işlerden birinin Taşınmaz Mal Komisyonunun gücünü artıracak olan Şerefiye Vergisi’nin Meclisten geçmesini sağlamak olacağını da kaydetti.
Arıklı, “Rum malına sahip olanların Türkiye tarafından ödenen tazminatın en az yüzde 20’sini kendilerinin ödemesi gerektiğini savundu.

Konuşmasında Maraş’ın açılması, Başkanlık sisteminin getirilmesi ve Anayasada yer alan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun çalıştırılması konularının da seçim manifestosunun olmazsa olmazları arasında bulunduğunu aktaran Arıklı, bu konuların da Kıbrıs Türk Halkının ivedi konuları arasında bulunduğunu söyledi.

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