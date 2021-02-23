Arıklı:Kabine değişikliği ile bir ilgimiz yok

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT’nin #burasıönemli adlı programında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınmasına ilişkin konuşan Arıklı, görev değişikliğinde kendisinin ilgisinin olmadığını, bunun Başbakan Ersan Saner’in takdiri olduğunu söyledi.

Kabine değişikliğinin hükümete olumsuz yansıyacağını düşünmediğini ifade eden Arıklı, “UBP’deki tüm arkadaşlar tecrübeli ve her görevi yapabilecek kişilerdir” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın yerine getirilmesi gereken maddeleri olduğuna işaret eden Arıklı, ilgili komitelerin oluşturmakla Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin tam kapasite ile çalışabileceğini ifade etti.

Arıklı, “Kararları hafif değiştirdiğimiz zaman ciddi baskı görüyoruz. Üst Komite kararlarına uymadığınız için vakalar arttı, ölümlerin sorumlusu sizsiniz gibi eleştiriler alıyoruz. Kamuyouna böyle lansedildi. Yapmamız gereken Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının gerekliliklerini yerine getirmektir” dedi.

Erhan Arıklı, “ne zaman normal hayata geçeceğiz?” sorusuna karışık da “Ülkenin 75’i aşılanınca normal hayata geçeceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu

Ülkenin icraat yapmada bir diğer önemli sorununun bürokratik OLigarşi olduğunu ifade eden Arıklı, market fiyatlarının ucuzlaması ve etiket tüzüğü gibi çalışmalara bürokrasiye rağmen devam edeceklerini söyledi.

Pandemi koşullarına rağmen ticaret hacmini geliştirmek istediklerini kaydeden Arıklı, Türkiye ile kapsamlı bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Arıklı, Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kalabalık bir heyetle 5 Mart’ta çalışma ziyareti için KKTC’ye geleceğini açıkladı.

Yaklaşık 1 aydır bu ziyarete hazırlanmakta olduklarını ifade eden Arıklı, Türkiye’ye ihracat kapasitesini artırma yolunda ziyaretin son derece önemli olacağını söyledi.

Erhan Arıklı, Başbakan’ın haftasonu Türkiye’ye yapması beklenen ziyaretinin de ekonomik ve mali açıdan önemine vurgu yaptı.