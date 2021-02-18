Arıklı:Kaybedersem siyaseti bırakırım

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kurultayda başkanlık seçimini kaybetmesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı
Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı TV2020’daki canlı yayına telefon aracılığıyla katıldı ve YDP kurultayına ilişkin açıklamada bulundu.
Parti Milletvekili ve Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’nun da kurultayda aday olmasını değerlendiren Arıklı, “Hayırlı olsun” dedi.
Arıklı 11 Nisan’da yapılacak kurultayı kaybetmesi durumunda siyaseti bırakacağını açıkladı.
Arıklı, “Eğer kurultayı kaybedersem yaptıklarımı üyelerin doğru bulmadı demektir. O zaman benim de siyasette olamam gerek yok, üniversiteye geri dönerim” dedi.
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