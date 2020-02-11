  • BIST 118.131
  • Altın 304,658
  • Dolar 6,0399
  • Euro 6,5914
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Arıklı:Kin ve nefret tohumu ekenler,düşmanlık biçer

» »
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anadolu Kalkınma ve İşbirliği (AKİDER) nin davetlisi olarak Kütahya’ya gitti.
Arıklı:Kin ve nefret tohumu ekenler,düşmanlık biçer

Bu sabah Kütahya’da bir basın toplantısı düzenleyen Arıklı, KKTC de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Hatay benzetmesini de yorumlayan Arıklı, Sayın Akıncı’nın bilinçli olarak Türkiye ile ipleri gerdiğini, halkı kamplara bölmek için planlı ve programlı eylem ve söylemlerde bulunduğunu söyledi. Arıklı; “kin ve nefret tohumları ekenler, hasad zamanı düşmanlık biçerler. Sayın Akıncı sırf rakibi CTP den oy devşirebilmek için milli bünyede onarılmaz yaralar açıyor…” dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti. YDP adayı olarak ben diğer rakiplerimden farklı olarak federasyona karşı çıkıyorum. Seçilirsem asla federasyon görüşmeyeceğim, diyorum. Partim YDP ya beni ikinci tura taşıyacak veya Cumhurbaşkanının kim olacağına karar verecek. Biz KKTC yi yaşatıp tanıtacak, Türkiye ile iyi ilişkiler kuracak bir Cumhurbaşkanı istiyoruz… ”

Erhan Arıklı gazetecilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra Belediye Başkanı Prof. Dr. Adil Işık’ı ziyaret etti. Başkana yeni görevinde başarılar dileyen Arıklı’ya hediye takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP Genel Başkanı Arıklı, Akider’in Davetlisi Olarak Kütahya’ya Gitti11 Şubat 2020 Salı 12:13
  • Arıklı:Kin ve nefret tohumu ekenler,düşmanlık biçer11 Şubat 2020 Salı 12:13
  • Türk-Sen Asgari Ücrete İtiraz Edeceğini Ve Hükümete “Yanlıştan” Dönmesi İçin Şans Verileceğini Belirtti11 Şubat 2020 Salı 12:00
  • Filipinler, ABD ile askeri anlaşmayı feshediyor: 'Kendimize güvenmemizin zamanı geldi'11 Şubat 2020 Salı 11:54
  • Türk-Sen, Cas Eylemcilerine Destek Belirtti11 Şubat 2020 Salı 11:50
  • Bakan Taçoy, vatandaşın elektrik fatuırası tepkisine tepki gösterdi!11 Şubat 2020 Salı 11:46
  • CMIRS'tan çok tartışılacak bir anket daha! İşte Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları!11 Şubat 2020 Salı 11:24
  • Türk-Sen'den Asgarti Ücret'e itiraz var...11 Şubat 2020 Salı 11:21
  • Gübre Analiz Sonuçları… 19 İthal Ürün Uygun Çıktı11 Şubat 2020 Salı 11:19
  • Akıncı, Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar diledi11 Şubat 2020 Salı 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti