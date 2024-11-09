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Arıklı:KKTC ismi değişmelidir

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs Türk Devleti ifadesini değerlendirdi.
Arıklı:KKTC ismi değişmelidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs Türk Devleti ifadesini değerlendirdi.

Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Niye Kıbrıs Türk Devleti...?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın; "Artık Kuzey kelimesini kullanmayalım. Kıbrıs Türk Devleti diyelim" mealinde söyleminden sonra Devletimizin adının değişme meselesi, gündeme oturmuştur.

Sayın Fuat Oktayın bu söylemi, rastgele söylenmiş bir söylem değildir. Düşünülmüş ve altı doldurulmuş bir söylemdir...

Bu söylemle birlikte, Devletimizin adının değişme konusu artık gündeme alınmıştır. Tartışılacak ve gereği yapılacaktır.

Esasen YDP olarak biz de bu konuyu kuruluşumuzdan beri gündemimize almıştık. Bize göre Devletimizin adı değişmeli idi. Çünkü;

1)"Kıbrıs Türk Devleti" ismi Annan Planında BM nin bize verdiği bir isimdi. Biz bu ismi kullanarak vakti zamanında İKÖ ye üye olmuştuk. Yine bu ismi kullanarak ve Annan Planı döneminde bize verilen sözleri de hatırlatarak Kıbrıs Türk Devletini dünyaya daha kolay tanıtabileceğimize inanıyoruz...

2)"Kuzey" kelimesi, ülkeler için kullanıldığında bölünmüşlüğü çağrıştırıyor. Sanki aynı milletin yaşadığı ülke, siyasi nedenlerle bölünmüş ve iki ayrı ülke haline gelmiş gibi düşünülüyor. Doğu- Batı Almanya, Kuzey-Güney Yemen, Kuzey-Güney Kore vs. Oysa Kıbrısta bölünmüş bir millet ve bölünmüş bir Devlet yok. Dili, dini, ırkı, kültürü birbirinden farklı iki ayrı halk var. Araya kan girmiş iki ayrı halk. Bu haklardan biri self determinasyon hakkını da kullanarak 1983 te kendi devletini kurmuş bulunuyor. Kuzey-Güney Kıbrıs isimleri tıpkı Kuzey-Güney Kore gibi bölünmüşlüğü çağrıştırıyor. Madem ki iki ayrı Devlet tezinde ısrarlıyız, "Kuzey" kelimesini siyasi olarak kullanmak bize göre doğru değildir.

3)KKTC adını değiştirmek için Anayasa değişikliği gündeme gelecektir. Bize göre bu bir fırsattır. Anayasayı değiştirmeye karar verirsek, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetinin ön gördüğü Başkanlık sistemine de kolaylıkla geçebiliriz. Başkanlık sistemi ile ülkemizde de Güney Kıbrıstaki gibi istikrarlı iktidarlar dönemini başlatabiliriz.

4)KKTC ismi, KKTC ve Türkiye düşmanları tarafından bilinçli bir şekilde "Ka-Ka Te-Ce" diye yazılmaktadır. Bu hainler, Devletimizin ismini bu şekilde yazarak hem Türkiye'ye hem de KKTC ye hakaret etmektedirler. İsim değişikliği ile bu küfürbazların da Devletimize hakaret etmelerinin önüne geçmiş oluruz.

Hal böyle iken ve bu konu sadece Devlete inananlar tarafından tartışılması gerekirken, KKTC ye inanmayanların da fikir beyan etmesi ve KKTC ismine sahip çıkması çok ilginçtir. Bana göre güzel bir gelişmedir.

Netice itibari ile daha sıralayabileceğimiz pek çok nedenle KKTC ismi değişmelidir...

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