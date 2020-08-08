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Arıklı:KKTC Mağusa Limanını Lübnana açmalı

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Arıklı:KKTC Mağusa Limanını Lübnana açmalı
Arıklı:KKTC Mağusa Limanını Lübnana açmalı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Beyrut’ta meydana gelen korkunç patlama neticesinde Lübnan’ın en büyük limanının devre dışı kaldığını anımsatarak, Gazimağusa Limanı’nın Lübnan’a açılması gerektiğini söyledi.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, patlama neticesinde Lübnan ve bölge ülkeleri için çok büyük bir öneme sahip olan bu limanın devre dışı kalması Lübnan ekonomisini de çıkmaza sokacağına işaret ederek, Fransa lobisinin fırsattan istifade Lübnan’da bir imza kampanyası açtığını ve Lübnan’ın 10 yıl süre ile Fransa’ya bağlanması için gayret gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir jest yaparak Mersin Limanını Lübnan’ın kullanımına açtığına dikkat çeken Arıklı, KKTC’nin de aynı şekilde Gazimağusa Limanını Lübnan’ın kullanımına tahsis etmesi gerektiğini, böyle bir jestin ekonomik, sosyal ve siyasi birçok getirisi olacağını vurguladı.

Arıklı, hükümetten bu konuda gerekli adımları atmasını istedi.

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