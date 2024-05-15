Arıklı:KKTC Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki uç beyliğidir

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arıklı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin düzenlediği “Dijital Çağda Dezenformasyon” konulu 4’üncü Uluslararası İletişim Sempozyumu’nda bir konuşma yaptı.

Arıklı, “Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden her devlet tanındı, ancak 50 yıl önce kurulan KKTC ise hala tanınmadı” ifadelerini kullanarak, “Türk Cumhuriyetleri bile bu konuda çekingen. Oysa KKTC Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki uç beyliğidir. Bu Devlet Kıbrıs Türklerinin olduğu kadar Orta Asya’daki Türklerin de devletidir” dedi.

Arıklı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile birlikte bazı temaslarda bulunmak ve protokol imzalamak üzere Kırgızistan’da bulunuyor.

Kırgızistan’daki temaslar çerçevesinde yarın, DAÜ ile Manas Üniversitesi ve LAÜ ile Arabayev Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalanacak.