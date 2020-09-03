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Arıklı:KKTC’yi yaşatacak ve yüceltecek olanlara bir şans verin

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YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, açık havada gerçekleşen toplantıda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı konuşma yaptı.
Arıklı:KKTC’yi yaşatacak ve yüceltecek olanlara bir şans verin

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, açık havada gerçekleşen toplantıda YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı konuşma yaptı.

Arıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“42 yıl önce bir Türk tezi olarak ortaya atılan Federasyon tezi, zamanla bir taviz mekanizmasına dönüşmüş, en son Crans Montana’da Akıncı’nın verdiği tavizlerle Kıbrıs Türkü’ne mezar haline getirilmiştir. Türkiye’nin garantisinin sulandırıldığı, Türk askerinin çekildiği, siyasi eşitlik ve egemenliğin ortadan kalktığı bir federasyon modeli Kıbrıs Türkü’ne mezardır. Mezar kazıcılarına oy vermeyin. KKTC’yi yaşatacak ve yüceltecek olanlara bir şans verin.”

ZAROĞLU: “SAHTE ANKETLER KALABALIĞI GÖRMÜYOR”

Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada, YDP’nin yükselişinin 11 Ekim’de tescil edileceğini söyledi.

Zaroğlu, “Sahte anketler şu kalabalığı görmüyorlar. Basın yayın 10-15 kişilik toplantıları büyütüp haber yaparken YDP’nin yüzlerce kişi ile yaptığı toplantıları es geçiyorlar. Bunlara en güzel cevabı 11 Ekimde sizler vereceksiniz” dedi.

BÜYÜKYILMAZ: “600 KİŞİ GİRNE KAPISI’NDA TOPLANACAK, YARIN YSK’YA HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

YDP Seçim Komite Başkanı Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada, 750 kişilik bir ordu ile sahada olduklarını söyledi.

Büyükyılmaz, yarın saat 12.00’de her ilçeden 100’er kişi olmak üzere toplam 600 kişinin Lefkoşa’da Girne Kapısı’nda toplanacağını ve oradan hep birlikte YSK’ya yürüneceğini açıkladı.

Büyükyılmaz, “Adayımızı yalnız bırakmayacağız. Biz bu seçimlerde tarih yazacağız” dedi

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