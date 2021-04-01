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Arıklı:Ne zararı? Kurum kar etti

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı   24 bin tonluk akaryakıt temini ile ilgili bir açıklama yaptı
Arıklı:Ne zararı? Kurum kar etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı   24 bin tonluk akaryakıt temini ile ilgili bir açıklama yaptı:

Ne zararı? Kurum kar etti

Bazı köşe yazarları ve parlamentodaki bir muhalefet milletvekili, 24 bin tonluk akaryakıt temini konusunda kafaları karıştıracak bir takım iddialarda bulunmaktadırlar.

Yapılan işlem şudur:

Göreve geldiğimizde akaryakıt ihalesinin, daha önce adı şaibelere karışmış ve kuruma düşük kalitede akaryakıt temin ettiği için cezaya çarptırılmış bir firmanın yakınına verildiğini tespit ettik. Bunun üzerine derhal ihaleyi iptal ettik ve yeni ihale açtık. Bununla ilgili kurumun acil ihtiyacı olan 24 bin ton için de ayrı ihale açtık.  Bizden önceki ihale 38 dolara ihale edilmişken yeni ihalede 28 dolar keşif bedeli öngördük.

 24 bin tonluk ihaleye katılan firmaları gördüğümüzde bunların arasında ihaleyi kazanıp teminat mektubunu yakma pahasına akaryakıtı zamanında getirmeyerek  KIBTEK’i akaryakıtsız bırakmak ve bizi de istifaya zorlama planı içinde olan bir kaç firma olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nda konuşarak acil alım için Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’na bağlı TPİC ile görüşerek kurumun acil ihtiyacı olan 24 bin ton için  kuru 34 dolardan anlaşma yaptık. Böylece iptal edilen ihaleye göre sadece 24.000 Tonda Kuruma 115.200$ para kazandırdık.

 Şu anda ihtiyacımız olan akaryakıt yola çıkmış durumdadır. 220 bin tonluk asıl ana ihale süreci ise devam etmektedir. Ve 7 Nisan’da sonuçlanacaktır.

34 dolarlık anlaşma ile kurumun zarar uğratıldığını iddia edenler daha önce bu ihalenin 38 dolardan yapıldığını görmemezlikten gelmektedirler. 24 bin tonluk ihalede 115 bin dolar karı vardır. 220 bin tonluk ihale 34 dolara neticelense dahi kurumun iptal edilen ihaleye göre 1 milyon 56 bin dolar karı olacaktır. 220 bin tonluk ihale keşif bedeli olan 28 dolardan belirlenirse kurumun karı 2 milyon 376 bin dolar olacaktır.

 İlgili muhalefet vekili ve vurgun şebekesinin sözcülüğünü yapan medya mensupları bu rakamları bir kez daha gözden geçirmeli ve halkı kandırmaktan vazgeçmelidir.

Erhan ARIKLI                                             

KKTC Başbakan Yardımcısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı

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