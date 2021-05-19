Arıklı'nın 19 Mayıs Mesajı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’inci yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında 19 Mayıs’ın büyük Türk milletinin varoluş mücadelesinin başlangıcı olduğuna vurgu yapan Bakan Arıklı,19 Mayıs’ın direnişin sembolü olduğunu ifade etti.

Arıklı mesajında şunları ifade etti;

Ecdadımızın bu kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kendimize kılavuz edersek bu ruh, daha müreffeh ve güçlü yarınlar için azimle çalışmamızı ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır.

Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, ecdadımızın gösterdiği kahramanlık ruhuna bağlı olarak; istiklal ve istikbalimize, tarihimize, kültürümüze, cumhuriyetimize ve milli benliğimize ebediyen sahip çıkacaktır. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen değerleri daha da zenginleştirecek ve milli mücadele ruhunu her daim ayakta tutacaktır.

Cumhuriyet’in emanet edildiği gençlerimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacağına olan inancımla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum”

KKTC Başbakan Yardımcısı

Ekonomi ve Enerji Bakanı

Erhan Arıklı