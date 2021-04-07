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Arıklı'nın elden alım icraatı elde patladı! Kıb -TEK 350 BİN TL zarara uğratıldı! 1 Milyon $ fazla para verilecek!

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Arıklı'nın elden alım icraatı elde patladı! Kıb -TEK 350 BİN TL zarara uğratıldı! 1 Milyon $ fazla para verilecek!
Arıklı'nın elden alım icraatı elde patladı! Kıb -TEK 350 BİN TL zarara uğratıldı! 1 Milyon $ fazla para verilecek!

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu yaptığı açıklama ile " Sn. ARIKLI'nın doğrudan alım TALİMATI İLE TPIC'den yapılmış olan doğrudan alım ile KIBTEK 36,960 $ ZARARA UĞRATILMIŞTIR." dedi.

İşte açıklama;

Sn. Erhan Arıklı az önce yapmış olduğu paylaşım ile KIBTEK'in Akaryakıt İhalesinin 32.46 $/ton 'a bağlanmış olduğunu belirtmiştir.

Hatırlayacağınız üzere yine Sn. Arıklı'nın talimatı ile TPIC'den 34 $/ton 'a 24,000 ton Fuel Oil doğrudan alım metodu ile alınmıştır.

34.00 $ - 32.46 $ = 1.54 $ fark x 24,000 ton = 36,960 $ etmektedir.

Diğer bir deyişle Sn. ARIKLI'nın doğrudan alım TALİMATI İLE TPIC'den yapılmış olan doğrudan alım ile KIBTEK 36,960 $ ZARARA UĞRATILMIŞTIR.

Diğer yandan yine Sn. Arıklı ihalenin keşif bedelinin 28.00 $/ton olarak belirlendiğini defalarca dile getirmişti.

 

Keşif Bedeli Taban değil "Tavan Fiyattır".

Tavan Fiyat olarak 28.00 $/ton olarak belirledikleri ihaleyi 32.46 $/ton'a nasıl bağlayacaklarını çok merak etmekteyim.

İhale için belirlenen keşif bedeli 6,160,000 $ iken gelen en iyi teklif 7,141,200 $ olmuş, diğer bir deyişle ihale bütçesinin 981,200 $ arttırılması gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen rakamların hesaplamaları da aşağıdadır:

28,00$ x 220,000 ton = 6,160,000 $

32.46$ x 220,000 ton = 7,141,200 $

7,141,200 $ - 6,160,000 $ = 981,200 $

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