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Arıklı'nın kazandı dediği şirket ihaleden elendi!

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Arıklı'nın kazandı dediği şirket ihaleden elendi!
Arıklı'nın kazandı dediği şirket ihaleden elendi!

Arıklı'nın kazandı dediği şirket ihaleden elendi!

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-Tek) akaryakıt ihalesine katılan ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından ihaleyi kazandığı ilan edilen TPIC‘ın, ihaleden elendiğini açıkladı

 

Üresin: TPIC ihaleden evrak sıkıntısı nedeniyle elendi

Üresin, şu anda toplantı halinde olduklarını ve TPIC’in sıkıntılı(!) evrakları nedeniyle ihaleden resmen elendiğini söyledi.

Üresin, İnternet haber sitesi Özgür Gazete'ye yaptığı açıklamada “Teklif veren bir diğer firma olan Sideral Lines Şirketi‘nin tüm evrakları tamam görünüyor. Ama verdiği teklif, Kıb-tek’in keşif bedelinin üzerinde olduğu için kurumdan cevap bekliyoruz” dedi.

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Detay  Gazetesi TPIC şirketinin evraklarının sahte olduğunu gösteren belgeleri manşetinde taşımış ve espirili bir şekilde "MALI ARAP FAİKTEN ALIYORDUK " manşeti atmıştı.

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