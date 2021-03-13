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Arıklı:Olgunlaşması lazım pişmesi lazım diyorum

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Yeniden Doğuş Partisi’nde 11 Nisan’daki kurultayın sancıları sürüyor.
Arıklı:Olgunlaşması lazım pişmesi lazım diyorum

Olgunlaşması lazım pişmesi lazım diyorum

Yeniden Doğuş Partisi’nde 11 Nisan’daki kurultayın sancıları sürüyor. Adaylardan Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu çıktıkları canlı yayınlarda önemli iddialar ortaya atıyor. Arıklı ya da Zaroğlu’na destek olan parti ileri gelenleri de tartışmanın içinde.

Kanal T’de Serhat İncirli’ye konuk olan YDP Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldığı Ahmet Yönlüer’in açıklamalarını eleştirdi. Arıklı, “Yönlüer kendi yerine kardeşim Ayhan Arıklı’yı atadığımı söyledi. Bu yalan.. Allah beni affetsin senin (Yönlüer) kadar yalan söyleyen birinin arkasında namaz kıldım” diyerek tepkisini dile getirdi.

Yüzde 80 ile kazanırım

Seçimi yüzde 80 oy alarak kazanacağını iddia eden Arıklı, Bertan Zaroğlu’nun canlı yayınlardaki konuşmalarını da eleştirdi. Arıklı şöyle konuştu:

“Olgunlaşması lazım pişmesi lazım diyorum.. 12 Nisan’ı düşünerek hareket etmeli… söylenen her laf iz bırakır, yarın yüz yüze bakacağız. Bertan söylemleriyle kendi kendinin siyasi kariyerini mahvediyor. Halbuki önünde çok uzun bir yol var. O nedenle pişmesi gerekiyor diyorum.”

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