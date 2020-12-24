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Arıklı:“Tüp fiyatları denetlemeye alındı, 5 ile 7 TL arasında indirim mümkün”

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, basın toplantısı düzenleyerek, ekonomi ve enerji alanında bir dizi önemli açıklamalarda bulundu.
Arıklı:“Tüp fiyatları denetlemeye alındı, 5 ile 7 TL arasında indirim mümkün”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, basın toplantısı düzenleyerek, ekonomi ve enerji alanında bir dizi önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı, tüp gaza indirim, denetim yasası ve elektrik fiyatlarında indirime gitmek için çalışma yapılacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı,Elektrik fiyatlarını indirerek faturaları aşağıya çekmek için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Arıklı, “İlk yapmamız gereken kabloyla elektrik diğeri ise güneş enerjisi. Ne pahasına olursa olsun kablolu elektriği getireceğiz ve güneşten faydalanacağız” dedi.

‘Denetim Yasası’ hakkında da açıklamalarda bulunan Arıklı, 50 adet temel gıda maddesinin denetlemesinin yapılacağını ve azami satış fiyatı koyacaklarını dile getirdi.

“Bu işin ticaretini yapan bir kesimin tepkisiyle karşılaşacağımızı biliyoruz” diyen Arıklı, alım gücünün giderek azaldığı bu dönemde, piyasanın ucuzlatılması gerektiğini belirtti.

Arıklı, 50 malın denetlenmesini sağlamak için Belediyeler Birliği ile görüşeceklerini de söyledi.

Sanayi Sicil Yasası’nın ise 1 Ocak 2021 itibari ile yürürlüğe gireceğinin altını çizen Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, “Bundan sonra bu yasanın gereği doğrultusunda sanayilerin çalışmalarını sağlayacağız. Sanayi sektörünün kapasitesini bilmiyoruz. Amaç dışı kullanılan, peşkeş çekilen, teşviklerinde düzenlenmesi gerekiyor. Bu yasayla düzelteceğiz” dedi.

Fiyat istikrar fonundan destek alarak, akaryakıta zam gelmesinin önüne geçtiklerini söyleyen Arıklı, geçtiğimiz günlerde zam yapılan tüpün ise denetlemeye alındığını açıkladı.

Arıklı, tüp fiyatında 5 ile 7 TL arasında bir indirim yapılmasının mümkün olduğunu ve karşı çıkılması halinde, tüpün fiyatını bakanlığın belirleyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda büyük bir vurgun olduğunu ve bu konu üzerine gideceklerini yineleyen Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, iki tane ihalenin iptalini sağladıklarının altını çizdi.

İlaçların fiyatlarında da ciddi tutarsızlıklar olduğunu ve bunun farkında olduklarını belirten Erhan Arıklı, bu konu üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

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