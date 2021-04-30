Arıklı,Türkiye temaslarını değerlendirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, iki gün süren Türkiye temaslarını BRT'ye değerlendirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, iki gün süren Türkiye temaslarını BRT'ye değerlendirdi.

İlk olarak İstanbul'da iş dünyasıyla biraraya geldiğini ve Güvercinlik Sanayi Bölgesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Arıklı, Ankara'da ise Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yürütülen projeler ile ilgili görüştüklerini söyledi.

Oktay’ın bu konuda kendilerine tam destek verileceğini söylediğini ifade eden Arıklı, TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la 3 Haziran'da KKTC'de yapılacak toplantı öncesi Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik entegrasyonun parametrelerini konuştuklarını belirtti.

Büyük ölçüde gümrük duvarlarının tamamen ortadan kaldırılması şartlarını müzakere edeceklerini ifade eden Arıklı, TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le enerji alanında işbirliği protokolü imzalayarak çok önemli gelişmelere sahne olacak çalışmalar içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.