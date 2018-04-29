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Arıklı’ya göre Barbaros Şansal kararı adaletsizlik

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Arıklı, Barbaros Şansal'a uygulanan özel durumun diğer vatandaşlara da uygulanması gerektiğine dikkat çekti...
Arıklı’ya göre Barbaros Şansal kararı adaletsizlik

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı,uyuşturucu suçundan hapis yatan ve deport kararı dönemin İçişleri Bakanı Asım Akansoy tarafından uygulanmayan Barbaros Şansal'ın Ada'ya girişine izin verilmesini emsal olarak kabul ettiklerini söyledi. Onlarca kişinin bir gram uyuşturucu nedeniyle ülkeden deport edildiğine dikkat çeken Arıklı, "Ortada bir adaletsizlik var. Bu hükümet adaletsizliğe dur demek durumundadır" dedi.

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı;
Barbaros Şansal'a uygulanan özel durumun diğer vatandaşlara da uygulanması gerektiğine dikkat çekti.  Erhan Arıklı, "İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapıyorum, bizde onlarca örnek vardır. Partimize gelerek mağduriyetlerini ifade edenler var. Aileler bölünmüş durumda. Eşi, çocuğu, ailesi KKTC vatandaşı ama kendisi deport edilenler var. Bu insanların, Barbaros Şansal gibi Bakan veya yandaşlar tanıması mı gerekir?" diye sordu.

KKTC'YE HAKARETLER EDİYOR

Barbaros Şansal'ın Ada'da yatırımları olduğu iddiasının da doğru ile bağdaşmadığına vurgu yapan Arıklı şöyle konuştu; "Bizler nasıl bir süreç yaşandı yakından biliyoruz. Kimler üzerine sözleşmeler hazırlandı. Barbaros Şansal yatırım yaptı deniliyor ama adam çıkmış Rum tarafına giderim KKTC'ye gelmem diyor. Sosyal medya hesaplarında KKTC'ye hakaretler ediyor. Türkiye'ye yönelik ağır ifadeler yazıyor. Bu insanın bu ülkeye faydası nedir? Hükümetin alel acele Barbaros Şansal için karar üretmesinin nedeni nedir? Kuzey Kıbrıs'tan Türkiye'ye yönelik bir muhalefet mi yaratılmak isteniyor? Hükümet derhal uyuşturucu suçundan yatanlarla ilgili karar almak zorundadır. Deport kararının kalkması için Barbaros mu olmak gerekir?"

BU MUDUR İCRAATLARI?

Hükümetin icraatları arasında Şansal'ındeportunu kaldırdığını da yazdığına işaret eden YDP Genel Başkanı Arıklı, "Halk ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Döviz almış başını gitmiş. Elektrik fiyatları can yakıyor. Kamuda çöküşü düzeltecek adımlar atılmıyor. Devlet dairelerinde işe gitmeden maaş alanlar, yöneticileri dinlemeyenler dolmuş. Hükümet çıkmış, Barbaros da Barbaros. Bu asla kabul edilebilir bir anlayış değildir. KKTC'ye gelmem diyen, hakaretler eden bir insan için seferber olan Bakanlara sormak istiyorum, amacınız nedir?" dedi. Arıklı, Şansal'ın Rum vizesi alarak yakın bir zamanda Güney Kıbrıs'a geleceğini ve oradan açıklamalar da yapabileceğini söyledi. Arıklı, "Bu yönde bilgilerimiz var. Güney'den Kuzey'e yönelik eleştiriler yapacağını söylediği kişileri biliyoruz" dedi.

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