Arıklı'ya Mağusa'da ilgi.. "Biz bu oyunu bozarız"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı dün parti yetkilileri ve Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu üyeleri ile birlikte Perşembe Pazarını ziyaret etti ve hem esnafla hem de alışveriş yapan halkla sohbet etti.

Çarşamba günü ise İşadamları Derneği (İŞAD) da düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılan Arıklı burada dernek üyelerine niçin Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu,seçilmesi halinde neler yapacağını anlatan bir sunum yaptı.

Arıklı, YDP’nin “Çatı Aday” konusunda çok uğraştığını DP’nin de kendilerine destek verdiğini ama sağdaki diğer iki partinin bu işe çomak soktuğunu anlatarak şunları söyledi; “Biz YDP olarak aylar önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla yarışacağız diye karar ürettik. Ama gelinen noktada “Türkiyesiz bir Kıbrıs” arzu eden dış güçlerin bu seçimlere müdahil olacağını fark ettik. Bu sebeple seçimleri ilk turdan kazanmak adına çatı aday formülü arayışına girdik. Çatı adayın kim olacağını halka soracaktık. Başbakan ve Yardımcısı İstanbula giderken Kudret Özersay emirvaki yapıp adaylığını erkenden ilan etti ve Çatı aday formülünü bozdu. Zaten Ersin Tatar’da fırsat bekliyordu. Böylece KKTC’ye inananların seçimleri ilk turda kazanma ihtimali ortadan kalktı. Dış güçler KKTC’de bir oyun oynamak istiyorlar. Ama biz bu oyunu bozarız. Bunun için meydandayız” dedi.

Maraş açılımı konusuna da değinen Arıklı, Maraş’ın açılması KKTC ekonomisini ayağa kaldırır. Maraş’ın sadece tamiratı için ekonomiye akacak para 2.5 milyar dolardır. Bu parayı ekonomiye aktarmamız gerekiyor. Orada on binlerce insana istihdam olanağı sağlanacak. Ama bu Hükümette bu ciddiyet bu irade var mı diye sorarsanız, yoktur derim. İradesiz, samimiyetsiz ve icraat kabızlığına yakalanmış bir Hükümet var” dedi.

Yuvarlak Masa toplantısı soru ve cevaplarla devam etti…