Arıklı'yı üzecek haber: TPIC yine elendi

MİK Başkanı Halis Üresin, ihaleye katılanlar arasında sadece iki teklifin geçerli olduğunu söyledi.

MİK Başkanı Halis Üresin, ihaleye katılanlar arasında sadece iki teklifin geçerli olduğunu söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı‘nın doğrudan alım yapmak için uğruna ihaleleri iptal ettiği TPIC ise eksik evrak nedeniyle ihaleden elendi.

Üresin, bilir kişi raporlarının yazılacağını ve nihai sonuca gidileceğini ifade etti. Üresin, “Amacımız doğrudan alımların önüne geçmektir” dedi.

En düşük teklifi ise 33.23 dolar ile Sideral Lines firması verdi.