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Arıklı’yı, “vurguncu” olarak takdim etmeye çalıştığı iş insanlarından özür dilemeye çağırıyoruz

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Arıklı’yı, “vurguncu” olarak takdim etmeye çalıştığı iş insanlarından özür dilemeye çağırıyoruz
Arıklı’yı, “vurguncu” olarak takdim etmeye çalıştığı iş insanlarından özür dilemeye çağırıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı, Covid-19 salgını nedeniyle ayakta durmakta zorlanan özel sektör işletmelerini pahalılığa neden olan “vurguncular” olarak takdim etme gayretini, Oda Başkanımız Sayın Turgay Deniz’e karşı incitici ifadeler kullanmaya kadar vardırmış olması tarafımızdan büyük bir üzüntü ve tepki ile karşılanmıştır.

Kendisi siyasette eski, bakanlıkta yeni olabilir ama KTTO’sı saygın, tüm dünya tarafından tanınan tam 63 yıldır var olan ve olmaya devam edecek bir kurumdur. Unutulmamalıdır ki bilgi birikimi, tecrübesi ile KTTO her zaman halkın yanında olmuştur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi olarak, KKTC piyasasının ucuzlatılması, insanlarımızın daha elverişli geçim olanaklarına kavuşması ve ekonomimizin çevre ekonomilerine göre avantaj sağlaması için bugüne kadar yapılan veya yapılmayan çalışmaları yakından izledik ve izlemeye devam ediyoruz.

Biliyoruz ki KKTC’de pahalılığın başlıca nedeni, verimsiz kamu yönetimi ve kamusal maliyetlerin tüketim malları ile hizmetler üstünde oluşturduğu baskılardır. Ucuzluk isteyenlerin öncelikle bu konuda önlem alması gerektiği çok açıktır.

Oda Başkanımız Sayın Turgay Deniz’in Oda politikalarını savunma konusunda gösterdiği kararlı çalışmalar ise hepimizin desteğine sahiptir. Bunun Sayın Arıklı, diğer hükümet yetkilileri ve kamuoyumuz tarafından bilinmesinde fayda vardır.

Turgay Deniz  yalnızca KTTO Başkanı değil ayni zamanda 80 yıllık bir müessenin ikinci kuşağı olan, 43  yıllık iş tecrübesi ile ülkesi tarafından sevilen ve sayılan bir iş insandır  ve kimsenin O’nun tavırlarını kişiselleştirmesine veya incitici ifadelerle yermesine müsade edilmeyecektir.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı’yı, Oda Başkanımızdan ve “vurguncu” olarak takdim etmeye çalıştığı iş insanlarından özür dilemeye çağırır, hayatı ucuzlattırmak konusunda samimi çalışmalar yapmak istemesi halinde kendisi ile her türlü işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

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