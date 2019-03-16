Arılara fısıldayan adam: Peteklere kafasını sokup, arıları ağzına alıyor (Video)

Daily Mail'in haberine göre, 32 yaşındaki Dalal, koruyucu elbise olmadan başını petekte açılan bir deliğe sokuyor, ardından çıplak elleriyle topladığı canlı arıları ağzına sokuyor. Hintli adam, arılarla dolu ağzıyla bir süre kamera karşısında poz verdikten sonra arıları tükürüp işine devam ediyor.

Dalal, bal toplayıcılığı yaptığı 16 yılda arı zehrine karşı bağışıklık kazandığını iddia ediyor.

"Arıların Efendisi" lakaplı Suk Mahammad Dalal, geçen yıl arıları atletin altına doldurarak sosyal medyada büyük ilgi çekmişti. Bazen arılar tarafından sokulduğunu ve dudaklarından hafif şişlikler olduğunu anlatan bal toplayıcısı, bir bardak sıcak çayın şişliklere iyi geldiğini söylemişti.