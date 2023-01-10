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Arıların ve böceklerin yok olması yılda 500 bin kişiyi öldürüyor

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Arı ve böcekler gibi polenleri taşıyan canlıların sayılarının giderek azalmasının insan yaşamını ne kadar kötü etkilediği ortaya çıktı.
Arıların ve böceklerin yok olması yılda 500 bin kişiyi öldürüyor

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, böcek ve arı gibi canlıların sayılarının giderek azalmasının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Bilim insanları polenleri taşıyan bu canlıların yok olmasının her yıl 500 bin insanın erken ölümüne neden olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada polenlerin yeterince taşınmamasının sonucu olarak meyve, sebze ve kuruyemiş üretiminin yüzde 3 ile 5 oranında düşeceği de kayıtlara geçti. Bilim insanları ayrıca bu ürünlerin üretilememesi durumunda kalp hastalıkları, inme, diyabet ve kanser türlerine bağlı ölümlerin de artacağını söyledi.

Araştırmayı yürüten Dr. Samuel Myers ise, “Biyoçeşitlilik konusunda kritik eksik parça bunların insan sağlığıyla doğrudan etkisinin bilinmemesi. Bu araştırma polenleri taşıyan canlıların kaybının etkisini gözler önüne seriyor” dedi.

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