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Arınç: Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar

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"Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" dedi.
Arınç: Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan isimlere seslendi ve "Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" dedi.

Gazeteci-yazar Kemal Öztük’ün YouTube kanalındaki ilk konuğu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç oldu.

Söyleşinin üçüncü bölümü bugün yayınlandı ve burada Arınç, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a çağrı yaptı.

'Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler'

"İyi işlerde de zor işlerde de birbirimizin acısını paylaştık, başarısını paylaştık. Şimdi bu insanların şu veya bu sebeple AK Parti'den ayrılmak istemelerine razı değilim. Acılarını kalplerine gömsünler, başka bir parti kurmasınlar. Başka bir partiden, karşıdan hücum etmesinler. Bize yan yana durmak yakışır, geçmişte olduğu gibi" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Ama onlar da şunu bekliyorlar şüphesiz, 'İyi de bizi bu noktaya düşürmeyin. Bize hakaret ettirmeyin. Bize birtakım edepsizlerin ağzından kötü kötü şeyler söyletmeyin. Bizim elimiz de kalem tutuyor, kafamız da iş yapıyor. Bize mevki makam değil ama belli görevler verin. Bizim aidiyet duygumuzu güçlendirin. Bizi ihraç etmeye kalkmayın.' Bütün bunları istediklerinden eminim. Onlara ben kötü insanlar diyemem, onlar hakkında kötü konuşamam. Kul hakkı var her şeyden önce, kardeşlik hukuku var."

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