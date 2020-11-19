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Arınç: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı

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Habertürk'te konuşan Meclis eski Başkanı Bülent Arınç pandemi yasakları döneminde Demirtaş'ın Devran kitabını okuduğunu ve Kürtlerin yaşadığı travmaları anlamak gerektiğini kaydetti.
Arınç: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arınç, olası "yargı reformu" hakkında konuşulurken HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın durumlarının sorulması üzerine her iki ismin de serbest bırakılması gerektiğini söyledi..

Demirtaş'ın 4 yıldır tutuklu olduğuna dikkati çeken ve tutukluluğun cezalandırmaya dönüştürülmemesi gerektiğini anlatan Arınç şu ifadeleri kullandı: "Selahattin Demirtaş ile ilgili bütün iddia 2014’te yaşanan olaylar. O zaman Diyarbakır ve bazı illerde katliamlar yaşandı. O dönem Başbakan Davutoğlu ben de hükümet sözcüsüydüm. O olaylardan yargılama oldu. Çok sayıda kişi yargılandı. Ama Demirtaş bunlardan yargılanmadı. Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş’ı anlamak için onun yazdığı kitap var Devran isminde. Lütfen alıp onu okuyun. Ben Corona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerine değişimler olacak. Yargıçlar özgürlükçü düşünsünler.

'OSMAN KAVALA'NIN HALA TUTUKLU OLMASINA HAYRET EDİYORUM'

Osman Kavala 2017’den beri 3 buçuk yıldan beri tutuklu. Hemen hemen her olayla ilgili iddianameleri getiriyorlar. Ben de bunu okudum. Halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. 30 yıllık ceza avukatıyım. Bu iddianameleri okuduğumda çocuk bile yazmaz bu iddianameleri dedim. Hatta cübbemi giyeyim dedim. Bizim camiadan bir trol, "Cübbeli Bülo" demişti".

'ALBAYRAK'IN İSTİFASIYLA ALAKAM YOK'

Arınç, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair de konuştu. Bülent Arınç, istifada dahli olduğuna dair iddiayı yalanlayarak ''İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. ‘Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır’ demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda isim zikretmedik. Ekonomide sıkıntı yok diyemem ama krize dönüşmemiştir. Bu da bizim avantajımıza. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı da iyi tanırım, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yayına telefonla bağlanan Meclis eski Başkanlarından Cemil Çicek de gündemde olan "yargı reformu"na değinerek, "Yargıda yetiştirdiğiniz insanlar özgürlükçü, kanun adamı değil de hukukçu ise hiçbir kanunu değiştirmeye gerek yok. Önce insan reformu yapalım, iyi bir ahlak anlayışına ihtiyaç var." dedi. 

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