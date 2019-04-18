Arınç: Tehditle yola çıkanlar kaybedecek demiştim

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimlerine dair seçim öncesinde yaptığı tahlilde,“Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek demiştim” dedi.

Hitit Üniversitesinde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye katılan Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Seçimlerden önce Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını anlatan bir konferansa katılmıştım. Ahmet Yesevi hazretlerine sormuşlar. Şeriat nedir diye. Önce Allah’a güçlü bir iman demiş. Ona şirk koşmamak demiş sonra ve 10 madde sıralamış. Ama 6. maddesi önemli. 'Şeriat tatlı dilli olmak. Güzel huylu olmak' demiş. Hiç duymamıştım. Şunu duymuştum İslam’da 'İnsanları Rabbinin yoluna güzel hikmet ve nasihatle davet et' diye. 'Bir hadisi kutside Allah diyor ki Peygamber efendimize, ‘Sen sert olsaydın karşındakilerin kaba ve kırıcı sözlerle onlara hitap etseydin onlar senden kaçarlardı.’ Tatlı dil ve güzel huy çok önemli."

Seçimlerden bir gün önce kendisine, "seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz?" diye sorduklarını anlatan Arınç, şöyle devam etti:

“Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek, dedim. Bu ne demek dediler. Arif olan anlar dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğrumu bilemiyorum."

"CHP, olumlu sonuçlar alıyor"

CHP'nin de 69 yıldır iktidar olamadığını hatırlatan Arınç, sözlerine şöyle son verdi:

“Bugün 2019 yılındayız. Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Fırkası. Tek parti döneminin tek partisi 1950 seçimlerini kaybetti 2019 yılındayız, 69 yıldan beri tek başına iktidara gelemiyor. Bir çabanın içerisinde görüyorum onları. Bu çabanın içerisinde de müspet sonuçlar alıyorlar. Demek ki bir ihtiyaç var. Eski Cumhuriyet Halk Partisi algısının veya halktaki o zihinlerdeki CHP düşüncesinin revize edilmesi lazım. İşte bunlar bazen Ankara’daki, bazen İstanbul’daki adaylarıyla bir çabayı gösteriyor. Bence bu olumlu gelişme. Çünkü halkın değerlerine sırt çevirmiş bir partinin 69 yıldan beri bir milimetre alamadığını görüyoruz. Uzamıyor. Kısalmıyor. Ancak biz 15 ayda iktidar olduk. Bütün bu dinamikleri göreceği."