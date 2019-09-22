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“Arınç ve Erdoğan arasında ‘Ahmet Türk’ tartışması; Erdoğan, 'Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor’ dedi”

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasını ...
“Arınç ve Erdoğan arasında ‘Ahmet Türk’ tartışması; Erdoğan, 'Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor’ dedi”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan partisinin son MYK toplantısında eleştirdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre,  Erdoğan, kayyım atamalarıyla ilgili net bir tutum ortaya koydu. Erdoğan’ın “Kayyumu eleştirenler büyük yanlış yapıyor. Bu açıklamalar bizi üzüyor. Daha önce de “ben kayyımla ilgili adım atın” dediğimde benzer şeyler söylediler. Yaptığımız iş doğrudur” dediği iddia edildi.

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