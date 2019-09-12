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Arınç'tan AK Partili Turan'a: Boyundan büyük işlere karışma, sana yazık olur

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a yönelik olarak “Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur” dedi.
Arınç'tan AK Partili Turan'a: Boyundan büyük işlere karışma, sana yazık olur

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.

 

Show TV'ye konuşan ve Turan'a yönelik olarak "Boyundan büyük işlere karışma" diyen Arınç, “Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur" diyen Arınç, şöyle devam etti:

"Herkes haddini bilsin. Ben de bileyim, Bülent Turan da bilsin, başka partilerin başka temsilcileri de bilsin."

NE OLMUŞTU?

Arınç, kayyum yoluyla görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için  "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti.

Bülent Turan da, ertesi gün Arınç'a tepki göstermiş, şunları kaydetmişti:"Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla 'Niye kayyım atadın, niye bunu yaptın?' dediler. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken Kandil'den yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi kandile teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden, internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir, 'Kalk oradan kardeşim der' ve kaldırır."

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