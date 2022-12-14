  • BIST 5.066,50
  • Altın 1079.302
  • Dolar 18.6298
  • Euro 19.8467
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Arınç'tan İmamoğlu kararına sert tepki: "Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır"

»
AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi. Aynı zamanda hukukçu olan Arınç "Mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır." dedi.
Arınç'tan İmamoğlu kararına sert tepki: "Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi.

Mahkemenin kararına toplumun farklı kesimlerinden tepki yükselirken, AKP’nin kurucuları arasında olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepki gösterdi.

“MAHKEMEDEN ÇIKAN MAHKÛMİYET KARARI TÜRK YARGISI ADINA UTANÇ VERİCİ VE UMUT KIRICIDIR”

AKP’nin bazı politikalarını zaman zaman eleştiren Arınç, İmamoğlu kararıyla ilgili şunları kaydetti:

“Bugün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır.

Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim.

Hukukî açıdan bu mahkeme kararının en kısa zamanda üst mahkemeden döneceğine ve millî iradenin yara almasına izin verilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Siyasî yasak kararının hiçbir şekilde uygulanmasına imkan olmayacaktır.

Adalet sistemi ve bugünkü yargının haline bakarak ümidimiz kırılsa da yine Türkiye’de hukuk ve adalete gönül vermiş hakimlerimizin var olduğunu biliyorum.

“AK PARTİ'NİN KARŞISINA GÜÇLÜ BİR ADAY PROFİLİ İNŞA EDECEK YOLUN TAŞLARINI DÖŞEMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYACAKTIR”

2019 Yerel Seçim sürecini yaşadığımız dönemde İmamoğlu'nun şahsını hedef alan kampanyanın kendisini daha da büyüteceğini belirtmiştim.

Bu yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasî sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacaktır. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hapis ve siyasi yasak istenen Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasında karar açıklanacak14 Aralık 2022 Çarşamba 17:46
  • İmamoğlu yargılanıyor.. İmamoğlu, 'karar ne olursa olsun' halkı Saraçhane'ye çağırdı14 Aralık 2022 Çarşamba 14:48
  • İmamoğlu: Karar ne olursa olsun, herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum14 Aralık 2022 Çarşamba 14:45
  • İmamoğlu davasında son durum ne? Kritik dakikalar...14 Aralık 2022 Çarşamba 14:43
  • İmamoğlu’nun hapis talebiyle yargılandığı dava hakkında neler biliniyor?14 Aralık 2022 Çarşamba 09:06
  • Karaca: Bu sene Iraklılar, Türklerden daha az siyasi sığınma başvurusunda bulundu13 Aralık 2022 Salı 21:58
  • İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Bu omuzlar bütün yükleri taşır13 Aralık 2022 Salı 21:55
  • Erdoğan’ın “vururuz” sözlerine ABD’den yanıt geldi13 Aralık 2022 Salı 12:20
  • Bir çocuk yoğun bakımda... Strep A Türkiye’de13 Aralık 2022 Salı 10:21
  • Türkiye'den Sağlık Bakanlığı’na kaynak aktarımı12 Aralık 2022 Pazartesi 21:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti