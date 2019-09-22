Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması: Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı

Bülent Arınç, AKP'den ayrılan bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığına ilişkin, 'Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak parti kurma hevesine girdiler. Partinin gücünü korumak, eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı' diye konuştu.

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası anısına düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuşan Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP'den ayrılan bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığına ilişkin açıklamalar yaptı.

"Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak parti kurma hevesine girdiler. Partinin gücünü korumak, eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı" diyen Arınç şunları söyledi:

"AK Parti güçsüz olursa Türkiye'nin bundan kaybedeceğini düşünüyorum. Bizim tek şartımız var, AK Parti doğru işler yapmalı memlekete daha çok hizmet etmeli, birlik ve bütünlüğünü korumalı, herkesi kucaklamalı, herkesi birbirine düşman eden fitne unsurlarından temizlenmeli. Biz Türkiye'de tekrar bir altın dönem yaşamalıyız. 2023 rakamları belki biraz uzağımızda kaldı ama yeniden silkinerek toparlanıp, Türkiye'nin maddi manevi kalkınmasında çok güzel noktalara gelebiliriz diye düşünüyorum.

Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak parti kurma hevesine girdiler. Partinin gücünü korumak, eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı. Bize düşen görev, bu ana görevi yıpratmamak. Ben AK Parti'nin Türkiye için bir sigorta olduğunu düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımız. Hiçbirisi hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik, bütün başarılarımızda onlar vardı. Ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalı, eski liderlerin olduğu gibi toparlayıcı ve bütünleştirici olmalı, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasında ayrılık diye bir düşünce olmayacak. Siz bunları yaparsanız birileri mutlaka gitmeyi kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur, neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilecektir, bu partide lider ve çevresi parti bütünlüğünü korumak için her şeyi yaptı. Buna rağmen gittiler, o zaman göreceksiniz gidenlerin peşine takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz