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Arıtılmış kanalizasyon suyundan bira tuttu

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En yüksek kalite Alman arpa maltı, citra şerbetçiotu, maya ve geri dönüştürülmüş kanalizasyon suyu. Singapur’daki üretilen biranın ana malzemeleri bunlar.
Arıtılmış kanalizasyon suyundan bira tuttu
Fotoğraf: Brewerkz

Ülkenin ulusal su dairesi (PUB) ve yerel bira üreticisi Brewerkz işbirliğiyle üretilen bira nisan ayında satışa çıktı.

 

Bloomberg’ün haberine göre NewBrew bira tüketicilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Brewerkz birasını yumuşak içimli, Singapur’un tropikal iklimine uygun, ağızda kızarmış bala benzer notalar bırakan bir içki olarak tarif ediyor.

Bira sıcak yaz gününde bir derinlik hissi yaratmanın yanı sıra zamanda iklim krizinde kuraklık ve sellerlerin tehdidi altındaki tatlı su kaynaklarının bilinçli kullanımına, sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Su kıtlığı, yoğun nüfuslu Singapur’da, doğal su kaynaklarının eksikliği ile su toplama ve depolama tesisleri için alan yetersizliği nedeniyle önemli sorunlardan biri.

Sürdürülebilir su tedariği ve komşusu Malezya’da su ithalatına bağımlığını azaltmak için Singapur yağmur suyu topalama, deniz suyunu tuzdan arındırma ve atık su arıtma yöntemlerine başvuruyor.

NEWater adı verilen bu su kanalizasyondaki atık suyun ultraviyole ışıkla dezenfekte edilmesi ve kirletici parçacıkları gidermek için sıvının gelişmiş filtrelerden geçirilmesiyle elde ediliyor. Ortaya çıkan son ürün içme suyu standartlarına sahip.

NEWater’la üretilen biranın ilk partisinin restoranlarda servis edilen fıçıları çoktan tükenmiş, marketlerdeki stoğun ise ay sonunda tükenmesi bekleniyor.

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