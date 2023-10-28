  • BIST 7706.41
  • Altın 1819.209
  • Dolar 28.1657
  • Euro 29.7827
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAErdoğan: İsrail'i savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz, hazırlıkları yapıyoruz

Arıtılmış suyla üretilen mısırlar hasat edildi

» »
Gazimağusa Belediyesi, Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyla üretilen mısırların hasatını yaptı.
Arıtılmış suyla üretilen mısırlar hasat edildi

Gazimağusa Belediyesine ait Kanalizasyon Atık Su Arıtma Tesisi’nden elde edilen arıtılmış suyla Çanakkale ile Güvercinlik arasındaki bölgede yetiştirilen mısır bitkisinin hasatı bugün yapıldı.

Gazimağusa Belediyesinin desteğiyle Üretici Yılmaz Gazioğlu tarafından hayvan yemi yapımında kullanılmak üzere 80 dönümlük arazide yapılan mısır üretiminden yaklaşık 3 milyon TL değerinde 750 ton silaj mısır ürünü alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve Çanakkale Muhtarı Abbas Mendeli ile birlikte hasatı yapılan tarlayı ziyaret ederek üretici Yılmaz Gazioğlu ile görüştü. 

Başkan Uluçay bölgeyi ziyaretinde yaptığı konuşmada, daha önce Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun Çanakkale Göleti’ne verildiği için göletin ekolojik dengesinin bozulduğunu, Temmuz ayından beri arıtılan suyun yem yetiştiriciliğinde kullanılmasının hem göletteki ekolojik dengeyi koruduğunu hem de bu suyun ekonomik olarak katma değere dönüştürdüklerini belirtti. Başkan Uluçay, tesisten gelen suyun düştüğü eski Rum havuzlarını da gezerek, arıtılmış suyun bu alanda depolanması konusunda girişimler yapacağını, atık su arıtma tesisinin 4 bin ton olan kapasitesine rağmen 5 bin 500 ton su girişi olduğunu bu konuda girişim yaptıklarını, ayrıca vidanjörlerin tesiste boşaltım yapacağı platformu hazırladıklarını, tesisten çıkan katı atığın gübre olarak kullanılacağını da ifade etti. Başkan Süleyman Uluçay, bundan sonraki üretimlerde suyun kullanımının belli bir ücreti olacağını, kendi yemini üretmek isteyen hayvancılara suyu vereceklerini ve tüm taraflara fayda sağlayacak bir ekonomik döngü sağlanacağını belirtti.

Üretici Yılmaz Gazioğlu, Türkiye’den su gelmeden önce yonca üretimi yapma denemesi olduğunu ancak suyun kalitesinin kötü olmasından dolayı başarılı olamadığını ifade ederek, “Süleyman Başkanımız bize destek vererek bizi motive etti ‘gelin bu suyu değerlendirelim’ dedi. Suyun tahlilini yaptık güzel kaliteli bir su olduğunu gördük, 3 dönüm yerine 80 dönüm ektim ve başardık, bizi motive ettiğiniz için size teşekkür ederim.“ dedi. Gazioğlu, daha sistemli olarak suyun kullanılabilmesi için suyun bir yerde toplanması ve oradan dağıtılması gerektiğini, suyun düzensiz geldiği için mandırada kuyuda suyu depolayıp o şekilde sulama yaptığını aktardı. Suyun Rum zamanından kalma havuzların izole edilip orada biriktirilmesi önerisini yapan Gazioğlu,suyu tüm hayvancıların oradan alabileceğini söyledi. Gazioğlu, ilk tecrübeleri olmasına rağmen çok iyi verim aldıklarını, her dönüm için 9,5 ton silaj mısır hasatı yaptıklarını, toplamda ise 750 ton ürün aldıklarını aynı miktarda ürünü Türkiye’den ton başına 4500 TL fiyatla alabilecekleri bilgisini verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Kongresi gerçekleştirildi: Yeni Başkan Mine Karaca25 Ekim 2023 Çarşamba 16:15
  • Gazimağusa Polis Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı arızalı...25 Ekim 2023 Çarşamba 16:01
  • Venedik Sarayı Binasının Duvarları Sağlamlaştırılıyor23 Ekim 2023 Pazartesi 14:29
  • Gazimağusa’da birçok bölgeye yarın uzun saatler elektrik verilemeyecek22 Ekim 2023 Pazar 17:50
  • Gazimağusa Limanı’nda iş kazası22 Ekim 2023 Pazar 17:49
  • Tuzla köy girişi ana yol güzergâhı üzerinde bugün yol çalışması başlıyor20 Ekim 2023 Cuma 08:58
  • Gazimağusa Laguna Bölgesinde Budama ve Çevre Düzenlemesi Yapılıyor17 Ekim 2023 Salı 13:58
  • Gazimağusa Kumarhanesinde Yasaklı Beş Kişi Tespit Edildi13 Ekim 2023 Cuma 11:27
  • Mağusa'da DAÜ kampüsü içerisinde trafik kazası12 Ekim 2023 Perşembe 11:34
  • Dumlupınar'da asfaltlama çalışması tamamlandı...10 Ekim 2023 Salı 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti