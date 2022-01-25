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Arıza Ve Bakımlar, Elektrik Üretimini Aksatıyor

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Arıza Ve Bakımlar, Elektrik Üretimini Aksatıyor
Arıza Ve Bakımlar, Elektrik Üretimini Aksatıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (KIB-TEK) yetkili, yaptığı açıklamada, elektrik kesintilerinin nedenini anlattı.

"KALECİK'TE BİR ARIZALI BİR DE BAKIMDA OLAN MAKİNE VAR"

Teknecik ve Kalecik elektrik santralleriyle ilgili teknik bilgi veren kurum yetkilisi, Kalecik'te 2'si yedek olmak üzere 15'er megawatt (MW) 8 makine bulunduğunu ifade etti. Bu makinelerin birinin arızalı birinin ise bakımda olduğunu ifade edilirken, 6 MW da buhar makinesi bulunduğunu da kaydedildi.

120 MW üretimin arıza ve bakım nedeniyle yapılamadığı dile getirilirken, Kalecik Elektrik Santrali'nde 30 MW üretim eksikliği yaşandığı kaydedildi.

"TEKNECİK'TE 2 MAKİNE BAKIMDA, 1 MAKİNE İSE ARIZALI"

Teknecik Elektrik Santrali ile bilgiler de veren kurum yetkilisi, santralde 220 MW üretim yapılması gerektiğini; fakat 2 makinenin bakımda, bir makinenin ise arızalı olduğunu ifade etti. Kran arızasının belirlendiği, ekspertiz rapolarının beklendiği kaydedilirken, Teknecik Elektrik Santrali'nde toplam 220 MW üretimin yapılması gerekirken, 45 MW üretimin yapılamadığı belirtildi.

"346 MW YERİNE 271 MW ÜRETİM YAPILIYOR"

"346 MW yerine 271 MW üretim yapııyor" diyen kurum yetkilisi normalde de eksik üretim yapıldığını, kış aylarında akşam saatlerinde elektrik üretiminin pik yaptığını, 377 MW''ye ihtiyaç olduğunu aktardı.

Kıbrıs'ın güneyinden ise enerji alımı yapıldığını kaydeden KIB-TEK yetkilisi, mahsuplaşma sonrası 46 MW kesinti yapıldığını da söyledi.

"ACİL YATIRIM YAPILMALI"

Acil yatırım yapılması gerektiği, kurulu düzene göre, ikişer tane hem Teknecik Elektrik Santrali'ne hem de Aksa'ya elektrik üretimi yapabilecek dizel makinelerin alınması gerektiğini dile getirildi.

Fuel oil kullanımının Avrupa'da 2030 tarihinde yasaklanacaığının altını çizen kurum yetkilisi, doğal gazla elektrik üretimi yapılması için santral kurulması gerektiğini ifade etti.

"KURUMUN 1 MİLYAR TL BORCU VAR"

KIB-TEK'in 600 milyon TL Aksa'ya, 300 milyon TL bankalara 100 milyon ise piyasaya borcu olduğu vurgulanırken, kurumun borcunun 1 milyar TL olduğunu ifade edildi. Saatlik MW üretiminin 1 TL olduğu; ancak 5 TL olması gerektiğini belirten kurum yetkilisi, önlemler alınması gerektiğini, lüks tüketimlere elektrik katkısı konulması gerektiğinin altını çizdi.

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