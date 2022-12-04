Arjantin çeyrek finalde! Avustralya yıkıldı…

2022 FIFA Dünya Kupası’nın favori ekiplerinden Lionel Messi’li Arjantin, son 16 turunda turnuvanın sürpriz takımlarından Avustralya ile karşı karşıya geldi.
Tangocular maçı 2-1 kazanarak çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu. Turnuvanın favorilerinden Arjantin Ahmed bin Ali Stadyumu’nda yıldızı Messi’nin golüyle ilk yarıda öne geçti.
PERDEYİ MESSİ AÇTI
35.dakikada Alexis Mac Allister’ın pasında ceza sahasında Nicolas Otamendi’nin bıraktığı topta Lionel Messi sol ayağıyla gelişine yerden plase vuruşunda topu ağlara gönderdi.
Arjantin bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
57’de Arjantin Julian Alvarez’in attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. Harry Souttar’ın verdiği deri pas sonrası kaleci Matt Ryan Rodrigo De Paul’u çalımlamak isterken büyük bir hata yaptı ve topu ayağından aşırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Julian Alvarez topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve farkı 2’ye çıkardı.
AVUSTRALYA’NIN SÜRPİZ GOLÜ
77. dakikada Avustralya’nın sürpriz golü geldi. Aziz Behich’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolas Otamendi’nin uzaklaştırdığı topta Craig Goodwin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert vuruşunda Enzo Fernandez’e çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti.
Son 20 dakikaya umutla giren Avustralya istediği, arzuladığı beraberlik golü fırsatını bulamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.
Arjantin 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı ve Hollanda’nın rakibi oldu. Dev maç 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
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