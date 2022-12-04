  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Arjantin çeyrek finalde! Avustralya yıkıldı…

» »
Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin, Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Çeyrek finale yükselen Tangocular Hollanda'nın rakibi oldu.
Arjantin çeyrek finalde! Avustralya yıkıldı…

2022 FIFA Dünya Kupası’nın favori ekiplerinden Lionel Messi’li Arjantin, son 16 turunda turnuvanın sürpriz takımlarından Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Tangocular maçı 2-1 kazanarak çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi oldu. Turnuvanın favorilerinden Arjantin Ahmed bin Ali Stadyumu’nda yıldızı Messi’nin golüyle ilk yarıda öne geçti.

PERDEYİ MESSİ AÇTI

35.dakikada Alexis Mac Allister’ın pasında ceza sahasında Nicolas Otamendi’nin bıraktığı topta Lionel Messi sol ayağıyla gelişine yerden plase vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Arjantin bu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

57’de Arjantin Julian Alvarez’in attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. Harry Souttar’ın verdiği deri pas sonrası kaleci Matt Ryan Rodrigo De Paul’u çalımlamak isterken büyük bir hata yaptı ve topu ayağından aşırdı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Julian Alvarez topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve farkı 2’ye çıkardı.

AVUSTRALYA’NIN SÜRPİZ GOLÜ

77. dakikada Avustralya’nın sürpriz golü geldi. Aziz Behich’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Nicolas Otamendi’nin uzaklaştırdığı topta Craig Goodwin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert vuruşunda Enzo Fernandez’e çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti.

Son 20 dakikaya umutla giren Avustralya istediği, arzuladığı beraberlik golü fırsatını bulamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.

Arjantin 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı ve Hollanda’nın rakibi oldu. Dev maç 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya yıkıldı, Japonya lider çıktı! Dünya Kupası’nda inanılmaz gece…02 Aralık 2022 Cuma 10:40
  • El Nassr Kulübü’nden Cristiano Ronaldo’ya çılgın teklif30 Kasım 2022 Çarşamba 19:40
  • Dünya Kupası'nda ilk kez bir kadın hakem maç yönetecek30 Kasım 2022 Çarşamba 13:47
  • Pes! İzmir'deki olaylı maçta maddeyi sokan kişi...28 Kasım 2022 Pazartesi 14:30
  • Belçika’ya büyük şok! Fas grup liderliğini aldı…27 Kasım 2022 Pazar 21:15
  • Son şampiyon Fransa, Dünya Kupası’na şovla başladı: 4-123 Kasım 2022 Çarşamba 11:17
  • Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesini feshetti!22 Kasım 2022 Salı 21:14
  • Futbolun Paydaşları Buluşuyor22 Kasım 2022 Salı 19:05
  • Cristiano Ronaldo olay görüntü hakkında ilk kez konuştu21 Kasım 2022 Pazartesi 15:16
  • El Kaide’den Dünya Kupası tehdidi: Taşlayın21 Kasım 2022 Pazartesi 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti