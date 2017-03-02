Arjantin devlet başkanı'na yeni soruşturma

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri hakkında Kolombiya havayolu şirketi Avianca'ya usulsüz bir şekilde uçuş rotası sağladığı suçlamasıyla soruşturma açılacağı bildirildi.

Mahkemeden soruşturma açma izni talebinde bulunan Savcı Jorge Di Lello, Devlet Başkanı Macri, babası Franco Macri ve yardımcısı Fernando De Andreis hakkında yolsuzluk ve yetkilerine kötüye kullanma suçlarından soruşturma açılacağını söyledi.

Muhalefet milletvekilleri de Macri'nin babasına ait Macair Jet firmasının Avianca'ya satılmasının soruşturulmasını talep etti.

Macri suçlamalarla ilgili açıklama yapmazken, kabineden Marcos Pena, satış işleminde herhangi bir çıkar çatışması olmadığı açıklamasında bulundu.