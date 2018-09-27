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Arjantin, IMF tarihindeki en büyük krediyi aldı

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'e sağladığı 3 yıllık krediyi 7 milyar dolar daha artırmasıyla IMF tarihinde verilmiş en büyük kredi oldu
Arjantin, IMF tarihindeki en büyük krediyi aldı

MF Başkanı Christine Lagarde New York'ta yaptığı açıklamada, bunun IMF tarihinin en büyük kredisi olduğunu söyledi.

Bu krediyi sağlaması için de Arjantin Merkez Bankası'nın güç kaybeden pesoya tüm gücüyle destek vermesini şart koştu.

Legarde, yaptığı açıklamada, anlaşma gereği Arjantin Merkez Bankası'nın pesoya ancak sıradışı durumlarda müdahale edebileceğini söyledi.

Arjantin Pesosu, bu yılın başından beri Amerikan Dolarına karşı yüzde 50 değer kaybetti.

Yatırımcıların Arjantin'in 2019 yılına dair döviz cinsinden borcunu ödeyemeyeceğine dair oluşan kaygısı, pesonun en kötü performans gösteren para birimleri arasına girmesine yol açmıştı.

Arjantin Merkez Bankası bu yıl rezervlerindeki 16 milyar doları pesodaki kötü gidişatın önüne geçmek için harcadı.

IMF ve Arjantin

Peso için aralık belirlendi

IMF yönetim kurulunun onayının ardından devreye girecek yeni anlaşma gereği fonlama hükümet bütçesini destek için kullanılacak. Fonun ilk kısmı Arjantin'in eline geçmişti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir basın toplantısında konuşan merkez bankasının yeni başkanı Guido Sandleris ise peso için bir alım-satım aralığı belirleyeceklerini, ancak bu aralık dışına çıkması takdirinde pesoya müdahale edeceklerini belirtti.

Guido Sandleris, bu aralığın bir dolara karşılık 34-44 peso olarak belirlendiğini aktardı.

Sandleris, bu aralığın dışına çıkması takdirinde pesoya yapılacak müdahalenin günlük olarak 150 milyon dolar tavanında gerçekleşeceğini vurguladı.

Arjantin Merkez Bankası, bu yıl yaptığı artırımlarla faizi yüzde 60'a kadar çıkarmıştı.

Bankanın eski başkanı Luis Caputo'nun kişisel sebeplerle istifa ettiği Salı günü duyurulmuş, bu göreve Sandleris atanmıştı.

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