Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı.

Arjantin'de, kürtajın tecavüz vakası ya da anne hayatının tehlikede olmasıyla sınırlandırılmasını kaldırmaya yönelik tasarı Meclis'in ardından Senato'dan da geçerek yasallaştı.

Arjantin, kürtajın yasallaştığı ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Tasarı 38 'evet', 29 'ret' ve 1 çekimser oyla kabul edildi.

Kürtajı yasallaştırma yasası son olarak 2018 Ağustos'ta Senato'ya gelmiş ve burada reddedilmişti. Birçok kişi Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye "yeterince destek vermediği" gerekçesiyle tepki göstermişti.