  • BIST 10738.12
  • Altın 2540.29
  • Dolar 33.0053
  • Euro 35.7696
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Arjantin lideri Venezuela’da darbe istedi

» »
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Nicolas Maduro’nun devlet başkanlığına yeniden seçilmesi üzerine Venezuela ordusuna darbe çağrısında bulundu.
Arjantin lideri Venezuela’da darbe istedi

Milei, X’ten ‘diktatör’ dediği Maduro’yu hedef alarak, “Arjantin, Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor” dedi.

Seçim sonucu verilerinin Maduro’nun yenilgisini gösterdiğini öne süren Milei, halkın ‘komünist diktatör rejimini sonlandırdığını’ savundu.

‘Alışılmışın dışında’ bir başkan

Arjantin’de devlet başkanlığı seçimini farklı kazanan Milei, Aralık 2023’te göreve başlamıştı.

Uluslararası ve yerel medyada, siyaseten ‘aşırı sağcı’ olarak adlandırılsa da kendisini ‘liberteryen’ ve ‘anarko-kapitalist’ olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunduğunu öne sürüyor.Milei, Arjantin’deki başkanlık seçimininden üç ay önce katıldığı bir televizyon programında “Papa, Fidel Castro’ya sempati duyuyor muydu sizce?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Elbette, katil komünistlerle kanlı bağlara sahip olduğu için onunla muhabbeti vardı. Zaten onları kınamıyor, onlarla iyi geçinirdi. Aynı şekilde (Nicolas Maduro’yu kastederek) Venezuela diktatörüyle de gayet samimiydi. Kısacası sol eksenli yasadışı suç örgütleriyle arası iyiydi” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler...22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:20
  • Joe Biden başkan adaylığından çekildi, yardımcısı Kamala Harris'e adaylık için destek verdi22 Temmuz 2024 Pazartesi 08:31
  • ABD'de Trump'a suikast girişimi zanlısı Crooks'un babasının polisi aradığı iddia edildi19 Temmuz 2024 Cuma 18:52
  • Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor; birçok sektörde işlemler durdu19 Temmuz 2024 Cuma 11:58
  • ABD medyası: Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara 'Obama da katıldı'19 Temmuz 2024 Cuma 09:35
  • Biden: Elon Musk'ın başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktım18 Temmuz 2024 Perşembe 22:33
  • Stegosaurus fosili rekor kırarak 44,6 milyon dolara satıldı18 Temmuz 2024 Perşembe 19:44
  • Peru'da dünyadan soyutlanmış kabile, yaşadıkları ormanın dışında görüntülendi18 Temmuz 2024 Perşembe 18:47
  • Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:39
  • Instagram fenomeni Kat Torres, insan kaçakçılığı ve kölelik suçlarından hapis cezasına çarptırıldı17 Temmuz 2024 Çarşamba 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti