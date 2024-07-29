Arjantin lideri Venezuela’da darbe istedi

Milei, X’ten ‘diktatör’ dediği Maduro’yu hedef alarak, “Arjantin, Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor” dedi.

Seçim sonucu verilerinin Maduro’nun yenilgisini gösterdiğini öne süren Milei, halkın ‘komünist diktatör rejimini sonlandırdığını’ savundu.

‘Alışılmışın dışında’ bir başkan

Arjantin’de devlet başkanlığı seçimini farklı kazanan Milei, Aralık 2023’te göreve başlamıştı.

Uluslararası ve yerel medyada, siyaseten ‘aşırı sağcı’ olarak adlandırılsa da kendisini ‘liberteryen’ ve ‘anarko-kapitalist’ olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğü ve serbest piyasa modelini savunduğunu öne sürüyor.Milei, Arjantin’deki başkanlık seçimininden üç ay önce katıldığı bir televizyon programında “Papa, Fidel Castro’ya sempati duyuyor muydu sizce?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Elbette, katil komünistlerle kanlı bağlara sahip olduğu için onunla muhabbeti vardı. Zaten onları kınamıyor, onlarla iyi geçinirdi. Aynı şekilde (Nicolas Maduro’yu kastederek) Venezuela diktatörüyle de gayet samimiydi. Kısacası sol eksenli yasadışı suç örgütleriyle arası iyiydi” demişti.