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Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu

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Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu

Arjantin Milli Takımı'nın Honduras ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında Lionel Messi'ye yapılan faul sonrası takım arkadaşlarının verdiği tepki gündem oldu. Yıldız futbolcu yerde kaldıktan sonra tüm takım arkadaşları, faulü yapan futbolcu ve hakemin çevresini büyük bir hışımla koşarak sardı.

Dünya Kupası öncesi son provalarını yapan ülkeler, Uluslar Ligi ve özel maçlarda karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Honduras ile karşılaşan Arjantin Milli Takımı'nda bir pozisyon sonrası yaşananlar büyük ses getirdi.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN MESSİ'YE BÜYÜK DESTEK

Karşılaşmanın 39. dakikasında Lionel Messi, Honduraslı futbolcunun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Arjantin Milli Takımı'nın tüm futbolcuları Messi'ye yapılan bu hareket sonrası büyük bir reaksiyon göstererek hakem ve müdahaleyi yapan futbolcunun etrafını sardı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, futbolseverler "Takım ruhu" vurgusu yaptı.

 

Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor
Messi'yi yere düşürdüğüne bin pişman oldu! Dünya, Arjantin maçında yaşananları konuşuyor

HONDURAS'A 2 GOL ATTI

Honduras ile oynanan hazırlık maçını Arjantin Milli Takımı 3-0 kazanırken, Lionel Messi attığı 2 gol ile karşılaşmaya damga vurdu.

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