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Arjantin Messi'nin gezegenini açıkladı

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Dünya Kupası'nın ardından yeniden Milli Takım'a dönen Messi ülkede yüzlerin gülmesini sağladı. Öte yandan Arjantin Futbol Federasyonu Messi için 'Başka bir gezegenden' diyenlere bir video ile yanıt verdi.
Arjantin Messi'nin gezegenini açıkladı

Arjantin Milli Futbol Takımı, Lionel Messi'nin milli takıma geri dönüşünü bir video ile duyurdu.

Arjantin Milli Takımı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, farklı alanlarda dünyaca tanınan 10 Arjantinlinin yeteneğinin Messi'de bir araya geldiği esprisi yapılarak "Messi bu gezegenden değil" sözüne de gönderme yapılıyor.

Videoda adı geçen ünlü Arjantinliler ise Papa Francis Bergoglio, rekortmen F1 pilotu Fangio, film müziği bestecisi Piazzolla, basketbolcu Ginobili, kalp cerrahı Favaloro, "Tangonun kralı" olarak bilinen Gardel, tenisçi Sabatini, yazar ve şair Borges, ressam Quinquela ve Pagani Zonda arabalarının yaratıcısı olan Horacio Pagani.

FourFourTwo Editörü Rezzan Yetiş, Arjantin Milli Takımı'nın Lionel Messi için hazırladığı videoya Türkçe altyazı ekleyerek Twitter hesabından paylaştı.

 

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