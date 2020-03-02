Arjantin’de 100 yıllık yasak kadınların mücadelesiyle kalkıyor

Arjantin’de kadınların eylemleri sonucu Devlet Başkanı, 100 yıl önce yasaklanan kürtajın yasallaşması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Arjantin’de kürtajın yasallaşması için kadınların eylemleri sonuç verdi. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kürtajın yasallaşması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Arjantin'de kürtajın 100 yıl önce yasaklandığını fakat bazı durumlarda kadınların hayatını riske atarak gizli yerlerde kürtaj yaptırdığını belirten Alberto Fernandez, "Önümüzdeki 10 gün içinde, gebeliğin başlangıcında kürtajın yasal hale getirecek ve kadınların bu kararı almalarının ardından sağlık sistemine erişmesine izin verecek yasa tasarısını sunacağım" dedi.

Arjantin'de kadınların bu konudaki eylemleri sürerken 2018'de kadınlara hamileliklerinin ilk 14 haftasında kürtaj hakkını öngören yasa tasarısı reddedilmişti. Arjantin'de hali hazırda kürtaja sadece tecavüz vakalarında ve annelerin sağlık sorunu yaşadığı durumlarda izin veriliyor.