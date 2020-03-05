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Arjantin'de 12 bin kişilik gizli Nazi listesi bulundu

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Arjantin'de 12 bin kişilik gizli Nazi listesi bulundu
Arjantin'de 12 bin kişilik gizli Nazi listesi bulundu

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte Hitler rejiminin lider kadrosunda binlerce kişi Latin Amerika'ya kaçarak izini kaybettirdi. Yeni ortaya çıkarılan gizli bir belge 12 bin Nazi'nin Arjantin'de nasıl saklandığını ortaya koyuyor.

Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı işlediği insanlık suçlarını ortaya koyduğu çalışmalarıyla tanınan Simon-Wiesenthal Merkezi 12 bin Nazi sempatizanının isminin yer aldığı gizli bir belge yayımladı.

NTV'de yer alan habere göre, El yazısıyla hazırlanan belge 1930'lu yıllardan başlayarak Arjantin'e gelen Naziler ve sempatizanlarının ismine yer veriyor.

İsviçre'nin Zürih kentinde merkezi bulunan Credit Suisse üzerinden listede bulunan Nazi sempatizanlarına para gönderildiği iddia edildi.

Holokost araştırmalarıyla tanınan Simon-Wiesenthal Merkezi, Arjantin'deki Nazi sempatizanlarına gönderilen paraların Yahudilerden çalınan paralar olduğunu belirtiyor.

Simon-Wiesenthal Merkezi, konuyla ilgili araştırma yapmak için İsviçre bankası Credit Suisse'e arşivini açması çağrısı yaptı.

Listede yer alan isimlerin Nazi dönemindeki Alman işadamlarıyla bağlantıları olduğu da iddia ediliyor.

Arjantin'de etkili olan Nazi gruplarının, ele geçirilen gizli belgeyi yok etmek istedikleri ancak başaramadıkları da belirtildi.

Nazi döneminde savaş suçu işleyen Josef Mengele ve Yahudi soykırımını yöneten isimlerden olan Adolf Eichmann, Arjantin'e kaçarak, sahte kimlik altına yaşamlarını sürdürmüşlerdi.

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